Jodek potasu dotarł już do pierwszych szkół w regionie. Co z dystrybucją? Kto dostanie jodek potasu?

Stworzono listy punktów

Tabletki są już w szkołach

- Mamy u siebie tabletki, jednak dopóki nic się nie dzieje nie podejmujemy żadnych działań, nie zbieramy żadnych deklaracji od rodziców – mówi Mariola Oporska, dyrektor SP nr 9 w Skierniewicach – Takie decyzje zapadły na sztabie kryzysowym. Jeżeli dojdzie do jakiegokolwiek zagrożenia i zapadnie decyzja o wydawaniu jodku potasu, po prostu udostępnimy go mieszkańcom – podkreśla.

Tabletki są też w I LO w Piotrkowie Trybunalskim. Jak ocenia dyrektor Henryk Michalski ich przechowywanie nawet przez dłuższy czas nie jest dla szkoły problemem - są to zaledwie dwie paczki, a wymagana jest jedynie temperatura pokojowa oraz to, by nie miały do tego dostępu osoby postronne.