Zawodnicy ŁKS Łódź walczą o miejsce w kadrze na Side

Będzie to pierwszy zimowy mecz kontrolny zespołu trenera Kibu Vicuny. Początek spotkania na boisku przy ulicy Minerskiej o godz. 13. Kibice, którzy zechcą zobaczyć na żywo to spotkanie wejdą na obiekt za darmo. Potyczka będzie także transmitowana przez klubową telewizję w ŁKS TV na kanale YouTube.

- Początek przygotowań do rundy wiosennej daje nam w kość, ale każdy jest do tego przyzwyczajony - mówił w wywiadzie dla klubowej telewizji Adam Marciniak. - Rywalizacja o skład rozpoczęła się już na dobre. Każdy walczy o to, żeby udowodnić trenerowi, iż zasługuje na miejsce w pierwszej drużynie. Wszyscy są zdrowi, każdy czuje rywalizację. Mamy szeroką kadrę, po kilka osób na jedną pozycję. Walka jest więc na treningu, ale i na każdym sparingu, w tym z Motorem Lublin. Doskonale wiemy, że mamy na tyle dobrą drużynę, że jeśli wreszcie wszystko zagra tak jak sobie tego życzymy, nie będziemy musieli patrzeć na inne zespoły i na to kto je wzmocnił lub kto osłabił. Po prostu piłkarze ŁKS muszą dać z siebie wszystko, bo chociaż na pierwszych zajęciach stawiło się 31 zawodników to liczba miejsc w samolocie do Turcji jest ograniczona. Na zgrupowanie do Side pojedzie około 24 piłkarzy. Wylot już w najbliższy piątek (28 stycznia).

Adam Marciniak nie ukrywał zadowolenia z faktu, że w zajęciach biorą udział piłkarze, którzy byli jesienią kontuzjowani. - Nie tylko ja mam nadzieję, że plaga kontuzji jest już za nami - mówi piłkarz. - Z tego co wiem sztab szkoleniowy poświęcił w okresie urlopowym dużo czasu na ten problem. Mieśmy w związku z tym ćwiczenia do wykonania. Teraz przed treningami mamy dodatkowe zajęcia wzmacniające.

W sobotę na Minerskiej grają też rezerwy z Polonią Piotrków (10). ą