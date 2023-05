Zapomnieć o porażce z Sandecją i zgarnąć trzy punkty z Resovią

Liderowi pierwszoligowej tabeli nie przystoi, żeby tracić punkty z prawie pewnym drugoligowcem. Strata punktów sprawiła, że łodzianie mają już tylko trzy punkty przewagi nad drugim w rankingu Ruchem Chorzów i pięć nad trzecią Wisłą Kraków. Przypominamy, że bezpośredni awans do piłkarskiej elity wywalczą dwie najlepsze drużyny. Zespoły z miejsc od trzeciego do szóstego czekają dwustopniowe baraże, w których bywa różnie, o czym ŁKS miał okazję się przekonać, kiedy w 2021 roku przegrał niespodziewanie na swoim stadionie z Górnikiem Łęczna 0:1 (0:1). Po porażce na boisku w Niepołomicach krytycznych słów pod swoim adresem oraz drużyny nie szczędził szkoleniowiec ŁKS oraz piłkarze. - Nie zrobiłem wystarczająco dużo, aby do tego spotkania zespół był przygotowany - bił się w piersi po spotkaniu trener łodzian Kazimierz Moskal. - Biorę to na siebie, bo w takich meczach, kiedy zespół jest liderem tabeli, nie może sobie pozwolić na stratę punktów w meczu z ostatnią drużyną rankingu. Może za dużo euforii było po wygranym meczu z Wisłą Kraków i możliwe, że już za bardzo uwierzyliśmy, że to jest ten mały kroczek, ale jeszcze są trzy kroki do zrobienia. Jestem mocno zdegustowany wynikiem tego spotkania.

Krytyczny co do postawy drużyny oraz swojej gry był także Adam Marciniak. - Zawiedliśmy, trzeba tak sobie to powiedzieć wprost. Nie wiem, jaka jest przyczyna porażki. Sandecja była lepsza i ciężko to wytłumaczyć. To jest sport i dzisiaj byli zespołem lepszym, a my rozegraliśmy słabe spotkanie. Ja także wypadłem słabo.

Do końca sezonu pozostały jeszcze trzy kolejki. W najbliższą niedzielę (21 maja) ełkaesiacy podejmują na obiekcie przy alei Unii 2 Resovię, która prezentuje się ostatnio naprawdę dobrze. Pokonała sensacyjnie na wyjeździe chorzowski Ruch (3:1) oraz na swoim obiekcie Chojniczankę Chojnice (3:1). Jesienią ełkaesiacy wygrali w Rzeszowie 3:0 (0:0). 26 maja drużynę trenera Kazimierza Moskala czeka wyjazdowe starcie z Arką Gdynia i na koniec sezonu mecz na swoim obiekcie z opolską Odrą (3 czerwca, godz. 17.30).