Zakaz transferów dla ŁKS Łódź! Pirulo może trafić do Niecieczy

Najpierw, o czym informowaliśmy, okazało się że były piłkarz łódzkiego pierwszoligowca Duńczyk Mikkel Rygaard wygrał w FIFA sprawę z klubem z alei Unii 2 i w efekcie klub zmuszony jest wypłacić mu dwie zaległe pensje i premię za złożony podpis. Dodatkowo ŁKS musi płacić do 2024 roku Duńczykowi różnicę między wynagrodzeniem w jego nowym klubie BKHacken, a tym co zarabiał w Łodzi.

To nie był niestety koniec fatalnych wiadomości dla ŁKS. FIFA ukarała klub zakazem transferów. Tym razem chodzi o zaległości finansowe wobec dwóch innych piłkarzy. Chodzi o Dragoljuba Srnića oraz Carlosa Morosa Gracię. Serbski pomocnik, obecnie zawodnik FKRadnićki, występował w ŁKS w sezonach 2019/20 i 2020/21. W sumie rozegrał 22 mecze w ekstraklasie i 13 w I lidze. Z Łodzią rozstał się w lipcu. Hiszpan odszedł natomiast z klubu w czerwcu minionego roku.W poprzednim sezonie zaliczył 18 meczów w I lidze i strzelił dwa gole. Do ŁKS przyszedł zimą 2020 roku. W ekstraklasie wystąpił w 16 meczach i zdobył dwie bramki.Obecnie gra w szwedzkim Mjallby. Klub z alei Unii wydał nawet specjalny komunikat w tej sprawie, który cytujemy. „FIFA nałożyła na ŁKS zakaz rejestracji nowych piłkarzy ze względu na zaległości finansowe wobec byłych zawodników naszego klubu – Dragoljuba Srnicia i Carlosa Morosa Gracia. Po uregulowaniu zobowiązań tzw. „zakaz transferowy” zostanie zdjęty po upływie ok. pięciu dni roboczych”. Cóż, pozostaje mieć nadzieję, że zaległości finansowe zostaną uregulowane, choć prezes klubu Tomasz Salski mówił niedawno, że drużyna jest silna i nie potrzeba wzmocnień. Zakazu transferowego nie ma natomiast ostatnia w tabeli PKOEkstraklasy Termalika Nieciecza, którą od niedawna prowadzi Michał Probierz (poprzednio Cracovia). Wśród piłkarzy, którymi się interesuje jest między innymi Pirulo, strzelec pięciu goli dla ŁKS. Według naszych informacji ą