Zacznie się 1 marca 2024 roku. Mandat i 12 punktów karnych

Kosztowna jazda z telefonem

- Mandat karny i naliczone punkty są dotkliwe dla kierujących ale najgorsze jest spowodowanie zagrożenia bezpieczeństwa w ruchu drogowym, zwłaszcza przyczynienie się do wypadku, w którym ktoś ginie albo odnosi obrażenia i to tylko dlatego że kierowca patrzył w wyświetlacz telefonu. Należy pamiętać, że telefon zajmuje nie tylko ręce kierowcy, ale przede wszystkim ogranicza świadomość i w znaczący sposób wpływa na percepcję, a wtedy łatwo może dojść do tragedii – przestrzega nadkom. Robert Opas z Biura Ruchu Drogowego Komendy Głównej Policji.

Te czynności mocno obniżają koncentrację kierowcy, a wraz z nią także czas reakcji na to, co dzieje się na drodze. Kierujący, który nie patrzy na drogę, nie zauważy w porę wielu zagrożeń, a to może doprowadzić do wypadku!