„Z podwórka na stadion o Puchar Tymbarku”. Dziesiątka ze Zduńskiej Woli i Trójka z Łęczycy z marzeniami

Turniej w czwartek i piątek będzie rozgrywany na obiektach przy ul. Minerskiej, a decydujące mecze odbędą się w sobotę na stadionie ŁKS im. Władysława Króla przy al. Unii. W kategorii U 12 walczyć będą 21 drużyn chłopców i 8 drużyn dziewczynek, w kategorii U10 20 drużyn chłopców i 11 zespołów dziewczynek, w kategorii U8 grać będzie 21 drużyn chłopców i 8 drużyn dziewczynek.

Stawką jest awans do finału krajowego, który od 11 czerwca rozgrywany będzie na PGE Stadionie Narodowym.

Wśród uczestników zmagań są m.in. dziewczynki z Dziesiątki ze Zduńskiej Woli oraz chłopcy z Trójki Łęczyca. Obie drużyny wystąpią w kategorii U10.

Dzięki Pucharowi Tymbarku zobaczyły na czym polega sport i niezła zabawa

- Piłka nożna zajmuje ważne miejsce w naszej drużynie, nie tylko walczymy na boisku, ale i kibicujemy, w czerwcu obejrzymy z trybun stadionu ŁKS obejrzymy mecz reprezentacji młodzieżowych Polski i Niemiec - mówi Żaneta Nowak, nauczyciel wychowania fizycznego i opiekun dziewcząt z drużyny SP 10 Zduńska Wola. - Moje dziewczynki trenują piłkę nożną ze mną na dodatkowych zajęciach Szkolnego Klubu Sportowego. Od dziesięciu lat bierzemy udział w turnieju „Z podwórka na stadion o Puchar Tymbarku”. Udało nam się wygrać najmłodszą kategorię U8 dziewczynek, zostały mistrzyniami województwa łódzkiego i obecnie te dziewczynki są obecnie w ósmej klasie. Grają jeszcze w piłkę w Ostrówku koło Wielunia, przychodzą też do mnie na zajęcia dodatkowe. Niektóre są powoływanie do kadry województwa łódzkiego. Trzy lata temu udało nam się zdobyć trzecie miejsce w kategorii dziewcząt U8. Dzięki turniejowi „Z podwórka na stadion o Puchar Tymbarku” dziewczynki zobaczyły na czym polega sport i niezła zabawa.

Żaneta Nowak skończyła AWF w Poznaniu, piłkarką nożną nie jest, ale ma profesjonalne papiery trenerskie. Jest trenerem UEFA B. Prowadziła dziewczynki w Pogoni Zduńska Wola i chłopców w MKS Zduńska Wola. Oprócz tego jest trenerką kadry województwa łódzkiego U15. Prowadzi kadrę razem z Marzeną Salamon, byłą piłkarką i trenerką w Szkole Mistrzostwa Sportowego im. Kazimierza Górskiego w Łodzi. Jest też w zarządzie ŁZPN do spraw piłki kobiecej.

W Łodzi piłka nożna kobiet przeżywa swój rozkwit, wszyscy trzymają kciuki i wierzą, że w tym roku po raz pierwszy w historii stolica województwa będzie miała mistrza Polski, dzięki piłkarkom TMESMS.