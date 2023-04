Wyścigi na 1/4 mili i wielki piknik motoryzacyjny na lotnisku aeroklubu w Piotrkowie Trybunalskim - ZDJĘCIA

- Nasza grupa to zawodnicy oraz ich rodziny – ludzie pasjonujący się motoryzacyjną i zwolennicy kultury na drodze. Chcemy łączyć ludzi, dlatego poza wyścigami przygotowaliśmy specjalną strefę dla rodzin z dziećmi, aby wspólnie spędzony czas był niesamowitym wspomnieniem, z szybkimi i bezpiecznymi jazdami w tle - podkreślają organizatorzy wyścigów na piotrkowskim lotnisku.

Ryk silników, adrenalina, piękne i szybkie samochody - na to mogli liczyć fani motoryzacji, którzy wzięli udział w niedzielnej imprezie na lotnisku Aeroklubu Ziemi Piotrkowskiej - wyścigach na 1/4 mili i wielkim pikniku motoryzacyjnym. Do Piotrkowa zjechali uczestnicy z całego województwa łódzkiego, ale i wielu innych regionów Polski - zarówno motocykliści, jak i kierowcy. W pikniku uczestniczyło też bardzo wielu fanów motoryzacji z Piotrkowa i regionu. Piknik już po raz kolejny zorganizowała grupa Fast Vag.

Głównym punktem imprezy były oczywiście wyścigi na legendarnym dystansie 1/4 mili. Zawodnicy z całej Polski przyjechali, by walczyć o najwyższe miejsca na podium. Prezentowali też swoje motoryzacyjne perełki, a do wyścigów ustawiała się długa kolejka. Podziwiać można było pojazdy z napędem na oś tylną z doładowaniem, pojazdy z silnikiem wysokoprężnym czy te z napędem elektrycznym. Ścigały się samochody streetowe, czyli te dopuszczone do ruchu miejskiego, oraz dragi - czyli samochody, które można zobaczyć tylko na torach wyścigowych.

Ścigając się można też było wesprzeć zbiórki pieniędzy na cele charytatywne. Całe rodziny korzystały z przepięknej, słonecznej pogody. Na lotnisku stanęły też foodtrucki z jedzeniem, moc atrakcji czekało również dla najmłodszych fanów motoryzacji. Zobaczcie, co działo się podczas motopikniku na piotrkowskim lotnisku! Jesteście na zdjęciach?