Wyrok za wyłudzenie 1,42 mln zł. Była pracownica sądu w Tomaszowie skazana nieprawomocnie, 13.07.2023. ZDJĘCIA

Wyrok za wyłudzenie 1,42 mln zł. Była pracownica sądu w Tomaszowie skazana nieprawomocnie, 13.07.2023

Wina oskarżonej nie budziła wątpliwości - zgromadzono obszerny materiał dowodowy, a sama Barbara P.-W. przyznała się do zarzutów. Sąd Okręgowy w Piotrkowie Trybunalskim w osobie sędzi Katarzyny Sztandar uznał, że 889 przestępstw stanowi jeden czyn ciągły, gdyż oskarżona działała w wykonaniu z góry powziętego zamiaru w krótkich odstępach czasu i z przestępstwa uczyniła sobie stałe źródło dochodu. Działalność ta przynosiła jej średnio miesięcznie około 15 tys. złotych, podczas gdy jej oficjalne zarobki w sądzie wynosiły ok. 3 tys. zł...

Barbara P.-W. najpierw jako zastępca kierownika, a następnie jako kierownik sekretariatu I Wydziału Cywilnego w Sądzie Rejonowym w Tomaszowie Mazowieckim prowadziła swój przestępczy proceder aż przez 8 lat. Wpadła przez przypadek, bo z powodu spirali zadłużenia jej liczne konta odkrył komornik. Prokuratura wykazała, że w latach 2012 - 2020 sfałszowała 889 wyroków tego sądu. Wyłudziła na ich postawie nienależny zwrot kosztów sądowych, przysługujący rzekomo stronom lub ich pełnomocnikom. Były to kwoty najczęściej w przedziale 1-2 tys. zł. Łącznie uzbierało się aż 1,42 mln zł.

Sąd za współmierną do winy uznał karę o półtora roku niższą niż żądał oskarżyciel publiczny, a o dwa lata wyższą niż wnioskowała obrona - 6 lat i 6 miesięcy pozbawienia wolności. Na poczet tej kary zaliczony będzie oczywiście pobyt w areszcie, w którym siedzi od listopada 2020 r., czyli już prawie 3 lata.

Do tego doszła grzywna 300 stawek dziennych po 30 zł (9 tys. zł) oraz zobowiązanie do naprawienia szkody w wysokości 975 tys. 288,42 złotych samodzielnie, zaś pozostałej części solidarnie z pozostałą czwórką oskarżonych - mężem, synami i synową.

- Oskarżona opracowała sprytny plan działania, umożliwiający jej wyłudzanie pieniędzy z sądowego konta, o czym nikt z pracowników nie wiedział - mówiła w ustnym uzasadnieniu wyroku SSO Katarzyna Sztandar. - Była pracownikiem obowiązkowym, sumiennym, pozytywnie postrzeganym przez otoczenie. Cieszyła się dużym zaufaniem osób z nią współpracujących. Przez lata uzyskiwała podpisy przewodniczącego wydziału, jego zastępcy i sędziów na poleceniach zwrotów nienależnych opłat sądowych, przedstawiając im do wglądu odpisy orzeczeń opatrzonych pieczęcią.

Na niekorzyść Barbary P.-W. sąd ocenił m. in. fakt, że dopuściła się przestępstwa w ramach wykonywanej pracy, w której pełniła funkcję wymagającą od niej rzetelności, szczególnej staranności, a także pełnienia właściwego nadzoru nad prawidłowością wykonywania obowiązków przez pozostałych pracowników.

Wyroki na członków rodziny Barbary P.-W.

W tej samej sprawie oskarżeni o pomocnictwo w procederze wyłudzenia pieniędzy byli członkowie rodziny Barbary P.-W. – mąż oraz synowie i synowa, którzy przed sądem odpowiadali z wolnej stopy. To na ich konta wpływała część pieniędzy z przestępczego procederu głównej oskarżonej.

Wyrok nie jest prawomocny. Obrońca Barbary P.-W., adwokat Iwona Sosnowska-Kubiak nie chciała go komentować, ale przyznała, że wystąpi o jego pisemne uzasadnienie i od niego uzależnia ewentualną apelację. Na koniec złożyła jeszcze wniosek o uchylenie aresztu wobec Barbary P.-W. do czasu uprawomocnienia się wyroku, ale sąd go nie uwzględnił.

Pozostałych obrońców oraz prokuratora nie było na ogłoszeniu wyroku.