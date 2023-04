Wypadek w centrum Łodzi. Zderzyły się dwa samochody osobowe. Jedna z kierujących poszkodowana

Ze wstępnych ustaleń wnika, że kierująca skodą nie zatrzymała się przed znakiem "stop" i wjechała na skrzyżowanie wprost przed maskę mazdy.

Oba pojazdy zostało mocno rozbite.

- To dosyć niebezpieczne skrzyżowanie i dosyć często dochodzi tu do różnych zdarzeń drogowych, ale zwykle na szczęście są to stłuczki - mówi pan Mieczysław, który mieszka w pobliskiej kamienicy. - Mimo, że znaki stop są ustawione i dobrze widoczne, niektórzy kierowcy ich nie dostrzegają. A ponieważ narożna kamienica ogranicza widoczność, na jakikolwiek manewr pozwalający na uniknięcie zderzenia jest zbyt mało czasu.