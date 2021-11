Wypadek na Zgierskiej. Tramwaj zderzył się z samochodem. Ranna kobieta

Do zderzenia samochodu osobowego marki nissan micra z tramwajem linii 9 doszło około godziny 12.30 na ul. Zgierskiej przy Liściastej. Kierująca samochodem osobowym kobieta nie ustąpiła pierwszeństwa przejazdu tramwajowi podczas skrętu w ulicę Liściastą i doprowadziła do zderzenia, w wyniku którego auto zostało zaklinowane pomiędzy tramwajem a słupem sygnalizatora świetlnego, a kierująca zakleszczona w środku. Z pułapki musieli ją uwalniać strażacy. Poszkodowaną przewieziono do szpitala, jej życiu nie zagraża niebezpieczeństwo. Pasażerowie tramwaju nie ucierpieli. Przerwa w ruchu tramwajów na ul. Zgierskiej trwała około godziny. Utrudniony był również wjazd w ul. Liściastą.