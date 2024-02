Wybory wójta gminy. Realizuje uchwały rady gminy i zarządza bieżącymi sprawami publicznymi

Kryteria dla kandydatów na wójta

Aby móc ubiegać się o stanowisko wójta, kandydat musi spełniać określone wymagania. Przede wszystkim, musi być obywatelem polskim, który w dniu wyborów kończy co najmniej 25 lat. Ważne jest, by kandydat był uprawniony do głosowania, co oznacza, że nie może być pozbawiony praw publicznych, ubezwłasnowolniony ani pozbawiony praw wyborczych. Kandydować może osoba niekarana, która posiada pełnię praw obywatelskich. Należy podkreślić, że kandydat nie musi mieszkać na stałe w gminie, w której startuje.