Wybory prezydenckie w Łodzi. Ponad 10 tys. osób dopisało się do spisu wyborców. Co z wyborcami na kwarantannie?

Do spisu wyborców w Łodzi dopisało się ponad 10,2 tys. osób. Jednocześnie 4785 osób pobrało zaświadczenia upoważniające do głosowania poza miejscem zamieszkania.

-Do urzędu wpłynęło również 3269 zgłoszeń od osób chcących zagłosować korespondencyjnie. W tej grupie jest 145 osób objętych kwarantanną, izolacją bądź izolacją w warunkach domowych. W trakcie rozpatrywania zgłoszeń 10 osób zrezygnowało z tej formy głosowania. Do końca dnia wczorajszego łącznie wysłaliśmy 3066 pakietów do wyborców. Pakiety były dostarczane za pośrednictwem Poczty Polskiej, a część pakietów rozwozili we wtorek pracownicy Urzędu Miasta Łodzi – mówi dyr. Katarzyna Korowczyk.

Urząd Miasta Łodzi oczekuje na potwierdzenie przez pocztę dostarczenia pakietów. Informacja ta powinna się znaleźć w materiałach przekazywanych do komisji wyborczych, na wypadek, gdyby w dniu wyborów do komisji zgłosiły się osoby twierdzące, że pakietów nie otrzymały.