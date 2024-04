Wybory do Sejmiku Województwa Łódzkiego. PiS traci większość. KO, TD i Lewica mają o jednego radnego więcej PEŁNY SKŁAD SEJMIKU/ZDJĘCIA

Wyniki wyborów do łódzkiego sejmiku 2024

Ostateczne wyniki elekcji do sejmiku pokazują, jak bardzo pomyliły się sondaże exit poll dla Łódzkiego. Najlepszy rezultat osiągnął PiS - 37,57 proc., wyżej o blisko 4 pkt. proc. niż w sondażach. Druga KO sięgnęła po 30,41 proc., co znaczy, że jej wynik został przeszacowany. Trzecia Droga zdobyła 14,21 proc. czyli jej wyniku nie doszacowano, Lewica zaś o pół pkt. przeszacowano. Oczywiście matematycznie PiS w nowym sejmiku traci większość, ale już w wieczorem w powyborczy poniedziałek pojawiły nieoficjalne informacje, że obecna władza nie odpuści i zechce przeciągnąć na swoją któregoś z nowych radnych KO bądź TD.

W roli radnego zadebiutuje Grzegorz Schreiber, który choć marszałkiem jest od ponad pięciu lat, to jednak bez mandatu radnego. Nowi radni to także były senator Maciej Łuczak oraz Konrad Zyberyng , a Michał Król wraca do sejmiku po przerwie.

Były marszałek Włodzimierz Fisiak oraz radna Halina Rosiak w wyborach nie wystartowali. Wybory do sejmiku przegrał obecny członek zarządu województwa Andrzej Górczyński , który w zarządzie zasiada bez mandatu radnego, a drugi z członków zarządu - Robert Baryła - przeszedł do drugiej tury wyborów wójta gminy Kutno.

Kto odsunie PiS od władzy?

Druga w wyborczym zestawieniu KO wprowadziła do sejmiku 12 radnych. Zostali nimi:

Joanna Skrzydlewska

Hanna Gill-Piątek

Monika Malinowska-Olszowy

Maciej Riemer

Tomasz Karauda

Małgorzata Grabarczyk

Tomasz Ziółkowski

Magdalena Werstak

Maciej Sulgan

Magdalena Spólnicka

Jacek Sokalski

Justyna Kulig

Prawdopodobna kandydatka KO na marszałka Joanna Skrzydlewska, była wicemarszałek, wraca do sejmiku po kadencji spędzonej w roli wiceprezydenta Łodzi, pozostali wybrani to sejmikowi debiutanci. Tym samym w nowym klubie KO nie zasiądzie żaden z obecnych radnych tej formacji w sejmiku. Wyborcy pożegnali przede wszystkim Witolda Stępnia, byłego dwukrotnego marszałka województwa, odchodzi także Marcin Bugajski, wyrazisty w tej kadencji szef klubu KO, którego wycięto z listy na etapie jej konstruowania. Bugajski startował do Rady Miejskiej Łodzi, jednakże wybory przegrał. Zbyt słabe wyniki do reelekcji osiągnęły radne Anna Rabiega, Bożena Ziemniewicz, Katarzyna Sadowska i Iwona Lewandowska, a w wyborach nie wystartowali radni Edyta Strumian, Paweł Drążczyk, Paulina Ciepłucha i Arkadiusz Gajewski