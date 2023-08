Wulgarne napisy na ścianie budynku biura posła Marka Matuszewskiego w Zgierzu. Wandali szuka policja

- To chuliganeria polityczna. Oprócz wulgaryzmów autorzy dopisali „drożyzna plus”. Ta twórczość na murach dotknęła nie tylko mnie. Obok znajduje się biuro pani poseł Agnieszki Hanajczyk z Koalicji Obywatelskiej. Jej tablicy nie zniszczono, ale wypisano hasło „PiS = drożyzna”. Są to hasła dobrze znane z wieców prowadzonych przez Donalda Tuska. Nie musimy się zgadzać, ale ja zamiast mazać po murach mogę dyskutować na argumenty merytoryczne. Tego typu chuligańska debata zmierza w bardzo niebezpiecznym kierunku. Co będzie dalej? Oponenci polityczni zaczną atakować na ulicach - mówi poseł Marek Matuszewski.

Sprawa została skierowana na policję.

- Potwierdzam, że policja otrzymała zgłoszenie o zniszczonej elewacji budynku i uszkodzonym banerze. Komenda Powiatowa Policji w Zgierzu zajmuje się tą sprawą. Kluczowym dowodem w tej sprawie może być monitoring, który obejmuje plac Jana Pawła II. Niemniej jednak prosimy wszystkich świadków, którzy mogą mieć wiedzę w tym temacie lub widziały sam moment zdarzenia, prosimy o kontakt z Komendą Powiatową Policji w Zgierzu - mówi podkomisarz Robert Borowski z Komendy Powiatowej Policji w Zgierzu.