Pijany wandal zniszczył w Łodzi samochód. Najpierw kopał, a potem uderzał metalowym koszem na śmieci. Straty są ogromne

Wandal szalał w Łodzi. Niszczył szybę i karoserię

Stróże prawa szybko go pochwycili. Wyczuli od niego silną woń alkoholu, co nie dziwi, bowiem wandal miał aż trzy promile alkoholu w organizmie. Trafił do policyjnej izby zatrzymań. Po wytrzeźwieniu został przesłuchany. Tłumaczył się, że dlatego zdemolował samochód, ponieważ nie mógł przez niego przejść chodnikiem. Za groźby karalne i zniszczenie samochodu grozi mu do pięciu lat więzienia. Śledztwo w tej sprawie prowadzą policjanci V komisariatu pod nadzorem Prokuratury Rejonowej Łódź – Bałuty.