Wstrzymano ruch na dworcu Łódź Kaliska. Desperat wspiął się na słup trakcyjny nad torami. Zobacz zdjęcia

Paraliż komunikacyjny na dworcu Łódź Kaliska

- Na miejsce został skierowany policyjny negocjator, który starał się nakłonić mężczyznę do tego, by zszedł ze słupa. Miejsce zostało odpowiednio zabezpieczone. Policjanci próbowali nawiązać kontakt, ale nie przynosiło to oczekiwanego rezultatu, dlatego została podjęta decyzja o użyciu podnośnika i ściągnięciu mężczyzny - poinformowała młodsza aspirant Kamila Sowińska , z zespołu prasowego Komendy Miejskiej Policji w Łodzi.

Desperat na słupie na dworcu Łódź Kaliska

Mężczyzna został przewieziony do szpitala około godziny 19. Ze słupa trakcyjnego nad torami ściągnęła go straż pożarna. Gdy strażacki podnośnik zbliżył się do konstrukcji, desperat wskoczył do kosza. Nie wiadomo dlaczego wszedł na słup, nie odpowiadał na to pytanie, nie rozmawiał z policjantami.