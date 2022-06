Wojna czereśni krajowych i importowanych - które wygrają? Za które zapłacimy mniej?

​W markecie Dino za kilogram czereśni z Grecji trzeba zapłacić 14 zł bez jednego grosza. Drogo. Ale owoce są słodkie, w pełni dojrzałe, słodkie. Na Górniaku cena czereśni wynosi od 9,80 zł/kg do nawet 18 zł/kg. Sprzedawcy często nie podają, które owoc są krajowe, a które z zza granicy. Kupujący wybierają te najlepiej wybarwione, purpurowo-czerwone. Te owoce pochodzą z Grecji, Serbii, Turcji i Hiszpanii. W tych krajach jest pełnia zbioru. Owoców nie brakuje, a większość z nich trafia do marketów, także w Polsce, stanowiąc konkurencję dla krajowych czereśni, głównie odmiany Burłat i Rivan, najwcześniej dojrzewających. Burłat jest bardzo słodki, Rivan nieco kwaskowy. Trzeba je jednak spróbować, by ocenić które nam bardziej smakują. Zarówno na rynku jak i w marketach nie mamy takiej możliwości.

Sprawdzanie smaku owoców jest szczególnie ryzykowne w markecie, bo możemy być oskarżeni o kradzież. Natomiast na rynku można spróbować smaku czereśni, ale za to nie wiemy skąd ona pochodzi. Przy niektórych jest informacja, że są krajowe, ale nie podane jest jaki to gatunek. Inne nie są w żaden sposób opisane. Dla kupujących nie ma to jednak większego znaczenia. Liczy się smak i … kolor.