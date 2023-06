Włoch Andrea Gardini nadal trenerem Skry Bełchatów. Czeka go nie lada wyzwanie

Zarząd klubu poinformował, że za wyniki zespołu w nowym sezonie odpowiadał będzie dalej Włoch Andrea Gardini, który objął Skrę na początku lutego tego roku. Pod jego wodzą bełchatowianie rozegrali 10 meczów w PlusLidze oraz cztery w Pucharze CEV.

Andrea Gardini to jeden z najwybitniejszych włoskich siatkarzy. Ma na swoim koncie między innymi trzy tytuły mistrza świata, dwa medale olimpijskie oraz 418 spotkań rozegranych w reprezentacji swojego kraju. Po zakończeniu kariery sportowej związał się z Modeną, gdzie pełnił funkcję dyrektora sportowego. Karierę trenerską rozpoczynał natomiast jako asystent Andrei Anastasiego w sztabie reprezentacji Polski. Następnie prowadził Indykpol AZS Olsztyn, ZAKSĘ Kędzierzyn-Koźle, Sales Piacenzę oraz Jastrzębski Węgiel. Szkoleniowiec świętował mistrzostwo Polski z Zaksą oraz Jastrzębskim Węglem.

Szkoleniowca czeka nie lada wyzwanie, bo zespół który w poprzednim sezonie zajął w PlusLidze dopiero 12 miejsce, nie kwalifikując się do play off, opuściło wielu graczy. Pozostali natomiast Grzegorz Łomacz i Jakub Rybicki. Szkoleniowiec będzie miał więc do czynienia z zupełnie nową drużyną, bo w najbliższym czasie powinni pojawić się w Bełchatowie nowi gracze.