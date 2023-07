Witaj w domu! Dani Ramirez wrócił do ŁKS Łódź!

Hiszpan dwa lata spędził w Lechu Poznań, zdobywając tam 11 bramek i zaliczając ponad 70 meczów. Następnie został graczem belgijskiego SV Zulte Waregem, a teraz powraca do Łodzi.

Poprzednio wraz z zespołem prowadzonym także przez trenera Kazimierza Moskala wywalczył w 2019 roku awans do ekstraklasy, będąc jedną z czołowych postaci drużyny. Hiszpan strzelił wówczas dziewięć goli w 31 ligowych spotkaniach. Następnie na boiskach PKO Ekstraklasy hiszpański zawodnik pierwszą część sezonu zakończył z bilansem sześciu goli w 20 meczach. Następnie przeniósł się do "Kolejorza".

Dani Ramírez pierwsze piłkarskie kroki stawiał w rodzinnym Leganes, potem występował w drużynach młodzieżowych i drugiej drużynie rezerw Realu Madryt (w sezonie 2013/2014 pełnił przez pewien czas funkcję kapitana drużyny Realu C). W 2014 przeniósł się do Valencii, reprezentował też barwy Getafe i madryckiego Internacionalu. Przygodę nad Wisłą rozpoczął od rocznego pobytu w Stomilu Olsztyn skąd trafił do Łodzi.