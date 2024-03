Wieluński Dance 2024. Swoje umiejętności prezentuje ok. 800 tancerzy, w tym 100 z Wielunia

Turniej Tańca Nowoczesnego Wieluński Dance o puchar Burmistrza Wielunia to największa taneczna impreza w naszym powiecie i jedna z największych w województwie. Co roku przyciąga zespoły z całego kraju i nie inaczej jest w niedzielę 17 marca. Trybuny wypełnione po brzegi i piękne pokazy tańca nowoczesnego nagradzane gromkimi brawami - tak wygląda Wieluński Dance.

Tegoroczna edycja, jak mówił burmistrz Wielunia Paweł Okrasa jest wyjątkowa ze względu na liczbę tancerzy z Wielunia, którzy uczestniczą w imprezie.

Hala WOSiR po raz 17 gości już uczestników Wieluńskiego Dance'u. Bardzo się cieszę, że ta inicjatywa nabrała takiego rozmiaru. Miarą każdej inicjatywy, która jest podejmowana jest czas. W tym przypadku ten czas, te 17 lat potwierdziło, że decyzja, jaką podjęli wcześniejsi włodarze naszego pięknego, królewskiego miasta była bardzo właściwa, bardzo potrzebna i z tego się bardzo cieszę. Moja radość jest podwójna, ponieważ wtedy, kiedy startował Wieluński Dance, w Wieluniu taniec nie był dominująca rozrywką, atrakcją czy aktywnością dla młodych ludzi. W tym momencie, jeżeli już ponad stu uczestników jest z naszego miasta, to jest osiągnięty efekt, udało nam się, kolokwialnie mówiąc wyciągnąć nasze dzieci i naszą młodzież sprzed komputerów, smartfonów, żeby właśnie poprzez ruch, poprzez aktywność, doskonalenie swojego ciała i tez poprzez relacje interpersonalne udało się to zrobić i to jest wielka radość. Gratuluję rodzicom, że właśnie w ten sposób postanowili poprowadzić aktywność swoich dzieci - mówił Paweł Okrasa, który dokonał oficjalnego otwarcia turnieju.