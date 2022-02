Wielki dzień Samu Corrala w Turcji. W sobotę ŁKS gra z FK Atyrau

Bez wątpienia ważniejszym dla Hiszpana wydarzeniem był fakt, że powiększyła mu się rodzina. Na świat przyszła córeczka Agata. Nie zwolniło to jednak zawodnika od udziału w treningach, a w zajęciach prowadzonych przez trenera Kibu Vicunę i jego sztab biorą udział prawie wszyscy zawodnicy LKS. Indywidualnie ćwiczy jedynie bramkarz Marek Kozioł. Niebawem powinien jednak dołączyć do zespołu. W pełni sił jest natomiast Mateusz Bąkowicz. W trakcie jednych ostatnich zajęć ełkaesiacy doskonalili grę pozycyjną na utrzymanie piłki. Imponował Ricardinho, który ma za sobą nieudaną jesień, bo w meczach ligowych nie strzelił gola. Świetnie spisywali się też Pirulo i Oskar Koprowski, którzy często brali na siebie najtrudniejsze zagrania.

Oprócz boiska piłkarze mieli także zajęcia na basenie. Aleksander Bobek, Jakub Tosik, Maciej Radaszkiewicz, Mateusz Kowalczyk i Michał Kot rywalizowali w przepłynięciu możliwie najdłuższego dystansu pod wodą.Wygrał ten ostatni. Z kolei w siłowni prym wiedzie Adam Marciniak. Na szczęście po meczu sparingowym z zespołem z Bałkanów nikt z ełkaesiaków nie narzeka na urazy. Przed ełkaesiakami niezwykle pracowity weekend. W sobote czeka ich starcie z FK Atyrau z ekstraklasy Kazachstanu (około 14), a dzień później starcie z CSC1599 Selimbar z I ligi Rumunii (około 14). Szanę gry dostaną zapewne wszyscy piłkarze przebywający na zgrupowaniu. Sztab szkoleniowy musi mieć dokładne rozeznanie jeśli chodzi o formę piłkarzy, bo przecież na klubie z alei Unii 2 ciąży zakaz transferów. Chcąc nie chcąc trzeba więc liczyć na tych zawodników, którzy są aktualnie do dyspozycji. Już 26 lutego ligowy mecz w Jastrzębiu.

Trzecioligowe rezerwy ŁKS trenerów Marcina Matysiaka i Radosława Pęciaka trenują tymczasem na obiekcie przy ulicy Minerskiej. W zajęciach biorą udział Piotr Gryszkiewicz oraz Damian Nowacki. Obaj są w kadrze pierwszej drużyny, ale na obóz do Turcji nie pojechali. W najbliższą sobotę rezerwiści zmierzą sie na swoim boisku z Rakowem II Częstochowa (13). Rywal jest mistrzem grupy pierwszej śląskiej IV ligi. W sobotę mecz kontrolny gra także trzeci zespół ŁKS, który był rewelacją rundy jesiennej w grupie pierwszej Keeza Klasy Okręgowej. Drużyna zajmuje na półmetku czwarte miejsce. Pojutrze natomiast zmierzy się na boisku przy ul. Minerskie z czwartoligowymi Zjednoczonymi Stryków (11). ą