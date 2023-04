Wielkanoc 2023. O czym pamiętać na drogach? Jak zabezpieczyć mieszkanie?

Wielkanoc 2023

– Przede wszystkim warto pamiętać o dostosowaniu prędkości do warunków drogowych i przestrzeganiu ograniczeń. Pośpiech nie jest wskazany. Warto również, przed podróżą, dobrze wypocząć. Zmęczeni możemy być być gorzej skoncentrowani – mówi komisarz Robert Zwoliński, naczelnik Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Miejskiej Policji w Skierniewicach.

Przed nami święta wielkanocne. Dla wielu z nas to czas odwiedzin u krewnych. Na co należy zwracać uwagę podczas podróży, aby dojechać bezpiecznie?

Uważajmy na innych uczestników

– Ponieważ mamy okres kwietniowy to można się spodziewać, że będzie wzmożony ruch pieszych i rowerzystów. Święta to czas, który można wykorzystać na aktywny wypoczynek. Warto zatem zwracać uwagę na niechronionych uczestników ruchu – mówi komisarz Zwoliński.

– Wzmożony ruch na drogach przewidujemy w piątek i sobotę oraz poniedziałek. Będzie to czas wyjazdów oraz powrotów. Warto o tym pamiętać planując podróż – mówi Robert Zwoliński.

Pamiętajmy o zabezpieczeniu mieszkań i domów

Na czas wyjazdu świątecznego warto również pamiętać o właściwym zabezpieczeniu domu czy mieszkania. Drzwi należy zamykać na zamek, nawet jeśli wychodzimy tylko na chwilę. Dotyczy to szczególnie mieszkańców domów wielorodzinnych, np. podczas schodzenia do piwnicy. Przed wyjazdem należy pamiętać o wyłączeniu wszystkich urządzeń elektrycznych, zakręceniu kranów, zamknięciu zaworu wodnego i gazowego. W przypadku, kiedy wyjeżdżamy na kilka dni, warto poprosić sąsiadów o odbieranie ulotek, czy korespondencji. Święta to czas, który złodzieje bardzo chętnie wykorzystują. Warto o tym pamiętać