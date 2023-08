Wielka akcja policji na polskich drogach. Dużo łatwiej o mandat i utratę prawa jazdy

"Policjanci będą dokonywać pomiarów prędkości zarówno statycznie, jak i dynamicznie ze szczególnym uwzględnieniem miejsc, gdzie najczęściej dochodzi do wypadków drogowych, których przyczyną jest nadmierna prędkość. Jak wynika z policyjnych statystyk to właśnie prędkość jest przyczyną poważnych wypadków drogowych, w których ginie najwięcej osób" - zaznaczył.

Nadkomisarz Robert Opas w rozmowie z PAP podkreślił, że piątkowe działania "Prędkość" koordynowane są przez Europejską Organizację Policji Ruchu Drogowego ROADPOL. "Akcja kontrolno-prewencyjna ma charakter międzynarodowy co oznacza, że kontroli możemy spodziewać się również w wielu innych krajach" - zauważył policjant.

"Przypominamy, że bezpieczna prędkość to taka, która jest dostosowana do obowiązujących limitów prędkości, natężenia ruchu, warunków atmosferycznych, stanu nawierzchni i własnych umiejętności" - przekazał.

Nadkomisarz Robert Opas przekazał również PAP, że przez pierwsze siedem miesięcy 2023 roku z powodu niedostosowania prędkości do warunków ruchu doszło do 2 229 wypadków, w których zginęło 340 osób, a 2 745 zostało rannych. "W 2022 roku takich zdarzeń było 2 548. Zginęło w nich 351 osób, a 3 117 było rannych" - podał. Dodał, że z policyjnych danych wynika, że nadmierna prędkość na drogach generuje nadal największą liczbę wypadków ze skutkiem śmiertelnym.

Standardowe limity prędkości odnoszące się do samochodów o masie całkowitej do 3,5 tony wynoszą w Polsce:

Ile wynosi mandat za przekroczenie prędkości w Polsce?

Punkty karne za przekroczenie prędkości w Polsce

Recydywa drogowa

Recydywa drogowa to sytuacja w której doszło do złamania przepisów z tej samej grupy w ciągu 2 lat od ostatniego wykroczenia. Jeżeli tak się stanie, mandat drogowy będzie dwukrotnie wyższy niż dotychczas.

Dotyczy to na przykład przekroczenia prędkości o:

31-40 km/h – pierwszy raz: 800 złotych; recydywa: 1600 złotych;

41-50 km/h – pierwszy raz: 1000 złotych; recydywa: 2000 złotych;

51-60 km/h – pierwszy raz: 1500 złotych; recydywa: 3000 złotych;

61-70 km/h – pierwszy raz: 2000 złotych; recydywa: 4000 złotych;

71 km/h i więcej – pierwszy raz: 2500 złotych; recydywa: 5000 złotych;

Od początku roku do końca lipca policjanci zatrzymali na drogach 14 615 kierujących, którzy przekroczyli prędkość w obszarze zabudowanym powyżej 50 km/h. "Skutkuje to zatrzymaniem uprawnień do kierowania na trzy miesiące i wysokim mandatem karnym" - podkreślił.