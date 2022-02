Weekend w parku, na placu zabaw i na łyżwach - słońce na początek ferii GALERIA ZDJĘĆ

Weekend w parku, na placu zabaw i na łyżwach

Słońce na początek ferii

Piękna pogoda dopisała w miniony weekend wszystkim, a szczególnie ucieszyła tych, którzy właśnie zaczynają ferie zimowe. Na osiedlowych placach zabaw, skwerach, w parkach w promieniach zimowego słońca relaksowały się całe rodziny. Choć temperatura sięgała tylko dwóch-maksymalnie czterech stopni powyżej zera w najcieplejszych momentach dnia, a zimny wiatr chwilami wiał całkiem silnie, łodzianie chętnie spędzali czas na świeżym powietrzu.

- Po tym paskudnym tygodniu z deszczem, śniegiem i zawiejami zrobiło się wreszcie radośniej, nie ma to jak słońce, które od razu poprawia nastrój – mówiła pani Zofia, która z synem i wnukami spacerowała po parku na Zdrowiu.

Sporo gości miało łódzkie Zoo. Tu – z okazji walentynek – w Orientarium pracownicy ogrodu opowiadali o miłosnych zachowaniach i godowych zwyczajach różnych zwierząt. Na spotkanie trzeba się było wcześniej zapisać, a dostępne było tylko dla dorosłych. Czy wiedzieliście na przykład, że wydry olbrzymie, aby okazać sobie uczucie, dzielą się pożywieniem? Albo, że warugi znoszą do gniazda rozmaite błyskotki, żeby zwabić partnerkę? Lwice i pawie oceniają wygląd i wybierają tylko najpiękniejszych samców. Samica pawia jest w stanie dostrzec brak nawet jednego oczka w ogonie samca i to go z miejsca dyskwalifikuje. U koników morskich natomiast samice składają ikrę do torby partnera, tam zastępuje zapłodnienie i on jest „w ciąży mnogiej”. Potrafi „urodzić” nawet 1000 koników.