W Łodzi działa mobilna łaźnia dla potrzebujących. W ciągu sześciu tygodni funkcjonowania skorzystało z niej ponad 130 osób

Łaźnia dla osób w kryzysie bezdomności to ogrzewane kontenery, w których są dwa prysznice, dwie toalety i umywalki oraz pomieszczenie gospodarcze z pralką i magazynem. Udało się ją postawić dzięki darczyńcom, którzy wsparli finansowo inicjatywę pomysłodawców z "Zupy na Pietrynie". To w czasie coniedzielnego karmienia potrzebujących gorącym obiadem i wspierania ich paczkami żywnościowymi rozdawane są specjalne bilety do łaźni. Wystarczy zgłosić się na miejsce w konkretnym dniu i o określonej godzinie (dzięki temu nie tworzą się kolejki) i skorzystać z kąpieli. Każda osoba przychodząca do łaźni otrzymuje czysty ręcznik, przybory toaletowe, a także środki do prania. W miarę potrzeb może liczyć także na czyste ubranie lub brakujące części garderoby.