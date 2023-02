W ŁKS Łódź niedosyt po remisie z Tychami. Ze Skrą tylko 3 punkty ZDJĘCIA

Pierwsze w 2023 roku spotkanie o ligowe punkty zakończyło się remisem 1:1 (0:0), co w ekipie Rycerzy Wiosny przyjęto z niedosytem, tym bardziej, że zespół trenera Kazimierza Moskala był przez większość meczu po prostu lepszy. - Mieliśmy sytuacje w pierwszej połowie, które powinniśmy wykorzystać i ten mecz może wyglądałby wówczas inaczej - mówił po spotkaniu sternik ełkaesiaków. - Strata bramki spowodowała, że była realna groźba przegranej. Na szczęście po utracie gola reakcja zespołu mogła być tylko jedna i w ten sposób musimy właśnie reagować.Tychy skutecznie wybijały nas z uderzenia, nie było płynności akcji, nie tylko z naszej winy, ale też z tego tytułu, że przeciwnik grał wybitnie defensywnie. Na szczęście udało się zremisować. Już jakiś czas temu powiedziałem swoim zawodnikom, że bez względu na to jakim wynikiem zakończy się pierwszy mecz, to on o niczym nie decyduje. Przed nami jeszcze wiele wiosennych spotkań. Najbliższe w niedzielę ze Skrą Częstochowa w Bełchatowie. Jeśli chodzi o postawę debiutującego w naszych barwach Michała Mokrzyckiego, z biegiem czasu gry spuścił z tonu, ale od pierwszej minuty był zawodnikiem, który miał duży wpływ na naszą grę i jestem zadowolony z jego postawy.

- Przez cały mecz dominowaliśmy i szkoda, że nie udało się wykorzystać żadnej z sytuacji poza rzutem karnym - mówił z kolei Michał Mokrzycki. - To prawda, że pierwsza liga jest bardziej fizyczna niż ekstraklasa, ale w naszym zespole jest też dużo jakości piłkarskiej.

W niedzielnym meczu nie wystąpił natomiast inny nowicjusz Serb Milan Spremo. Nie wystąpił dlatego, że jak mówił Kazimierz Moskal, musiał „odbębnić” karę za czerwoną kartkę w poprzednim klubie.

W najbliższą niedzielę (19 lutego) ełkaesiaków czeka wyprawa do Bełchatowa. Na tamtejszym stadionie mecze ligowe rozgrywa nie tylko czwartoligowy obecnie GKS (trener Bogdan Jóźwiak), ale także Skra Częstochowa. Na obiekcie przy ulicy Loretańskiej pod Jasną Górą trwają intensywne prace budowlane, więc drużyna trenera Jakuba Dziółki z konieczności musi rozgrywać mecze jako gospodarz na Gieksa Arenie. Łodzianie są faworytem tego starcia. Dodajmy, że w sztabie szkoleniowym gospodarzy meczu jest Jacek Janowski, który pracował w ŁKS. Mamy także dwóch byłych graczy klubu z alei Unii 2 Piotra Pyrdoła i Przemysława Sajdaka. Jesienią Rycerze Wiosny wygrali na swoim boisku 2:1 (1:1). ą