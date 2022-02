W kadrze ŁKS Łódź bez zmian, ale zarządzie klubu przyszło nowe

– Emisja akcji to pomysł już przeze mnie wcześniej zapowiedziany i ściśle związany z projektem Łódzki Klub Sukcesu - mówi Tomasz Salski, sternik ŁKS. - Cieszymy się, że pomimo trudnego okresu świąteczno-noworocznego zdołaliśmy poszerzyć grono akcjonariuszy. Dodam, że cały czas realizujemy plan naprawczy, a środki uzyskane w wyniku emisji akcji są jego ważnym elementem, bo pozwolą nam między innymi na spłacenie zaległych zobowiązań. Przy okazji pragnę zauważyć, że problemy, o których było głośno w kontekście ŁKS w ostatnich dniach nie są nowym problemem, a konsekwencją decyzji podjętych w przeszłości, o których już wcześniej informowaliśmy. Liczyliśmy się z nimi i uwzględniliśmy je opracowując plan naprawczy, dlatego wiemy jak sobie z nimi poradzić. Oczywiście nadal wymaga to czasu i cierpliwości.

Mamy także zmiany w zarządzie klubu. Są w nim Dariusz Lis, a Jarosław Olszowy został powołany na stanowisko prokurenta spółki, natomiast Tomasz Salski, nadal będzie reprezentował klub.Dodajmy, ze ten ostatni zrezygnował z członkostwa w Łódzkiej Radzie Sportu – organie doradczym przy Urzędzie Miasta, zajmującym się rozwojem sportu na terenie stolicy województwa.

Dariusza Lisa fanom ŁKS przedstawiać nie trzeba. Od wielu lat związany jest z klubem z alei Unii 2, a wcześniej z Sokołem Aleksandrów. Jarosław Olszowy to łodzianin. Jak informują media klubowe od trzydziestu lat związany z rynkiem finansowym, który współpracuje z firmami polskimi, brytyjskimi i luksemburskimi między innymi w pozyskiwania kapitału i optymalizacji procesów zarządczych. Działa także na rynku nieruchomości, jest też członkiem rad nadzorczych przedsiębiorstw z branży finansowej oraz firm handlowych i produkcyjnych.

Zmiany organizacyjne mają sprawić, że w klubie będzie się działo lepiej. Miejmy nadzieję, że rzeczywiście tak się stanie. Przejdźmy do drużyny, która trenuje w Turcji, a w sobotę i niedzielę ma rozegrać mecze sparingowe. Najpierw z FKAtyrau z Kazachstaniu, a potem z CSC 1599 Selimbar z Rumunii. 9 lutego łodzianie zmierzą się jeszcze z Worskłą Połtawa z Ukrainy i będzie to ich ostatni mecz podczas obozu. ą