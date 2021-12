Oprócz trenera numer 1 w klubie z alei Unii 2 byli tam jeszcze Marcin Pogorzała, Paweł Drechsler, Jacek Janowski oraz Michał Lewandowski. Nasi szkoleniowcy mieli możliwość spotkania z Marcelino, który jest trenerem Athletic. Obserwowali także prowadzone przez niego zajęcia. Hiszpański szkoleniowiec ma na swoim koncie awans z Recreativo Huelva i Realem Saragossa do La Liga, z Racingiem Santander, Villarrealem i Valencią zakwalifikował się do europejskich pucharów (z tym ostatnim do Ligi Mistrzów). Pracował także w Sportingu Gijon i Sevilli. Od tego roku jest menadżerem Athletic Bilbao, które plasuje sie w środku tabeli. – Postanowiliśmy wykorzystać okres przedświąteczny i zdobyć nowe doświadczenie, które na pewno wykorzystamy w naszej pracy w ŁKS – mówi trener Paweł Drechsler, który wraz z Marcinem Pogorzałą pełni wpierwszoligowej drużynie funkcję asystenta Kibu Vicuny. Wizytę ełkaesiaków w baskijskim klubie zakończył sobotni mecz Primera Division, w którym Athletic Bilbao zmierzył się na stadionie San Mames z Sevillą.

Jak już wcześniej sygnalizowaliśmy sternik klubu z alei Unii Tomasz Salski mówił, że nie należy spodziewać się zimą spektakularnych transferów. Tymczasem okazuje się, że może stracić Pirulo. Potwierdzają się bowiem doniesienia, że Hiszpanem, który jesienią wystąpił w 17 pierwszoligowych meczach i strzelił pięć goli interesuje się Widzew. Nie tylko nim zresztą, ale także Michałem Trabką. Ten zawodnik zaliczył z kolei 10 meczów o pierwszoligowe punkty.

Trzecioligowe rezerwy ŁKS rozegrały w sobotę sparing z Koroną II Kielce, wiceliderem tabeli IVligi świętokrzyskiej. Gospodarze przegrali to spotkanie 0:4 (0:2). Był to ostatni w tym roku mecze drugiej drużyny. W składzie zespołu prowadzonego przez trenerów Marcina Matysiaka i Radosława Pęciaka zabrakło między innymi Aleksandra Ślęzaka, Marcela Wszołka czy Artura Sójki. Grał natomiast Szymon Matuszko, który wrócił na boisko po kontuzji. ŁKS II trenuje do 17 grudnia. Na pierwszych w 2022 roku zajęciach rezerwiści spotkają się 10 styczania. Będzie to jednocześnie początek przygotowań do piłkarskiej wiosny. W planach jest osiem meczów kontrolnych. Pierwszy 19 stycznia z drugoligowcami ze Znicza Pruszków.