ŁKS ma wyjść na zero. Klub dostał licencję na grę w I lidze

Miejmy nadzieję, że słowa prezesa nie dym. Póki co fani klubu z alei Unii 2 odetchnęli, bowiem Komisja ds. Licencji Klubowych PZPN przyznała ŁKS licencję na grę w I lidze w sezonie 2022/2023, choć nałożyła nadzór finansowy, czego zresztą należało się spodziewać. Obyło się natomiast bez ujemnych punktów. Co oznacza nadzór finansowy?Najkrócej mówiąc, zobowiązano klub do co kwartalnego raportowania wykonania prognozy finansowej. – Zobowiązanie wynika z tego, że jest określony czas, w którym kluby powinny się wyczyścić ze zobowiązań finansowych, a my ten czas przekroczyliśmy – mówi Tomasz Salski. - Realnie zadłużenie klubu wynosi dwa miliony złotych. To są zobowiązania ŁKS, sądzę jednak, że do końca lipca wyjdziemy ze wszystkimi zadłużeniami na zero. To będzie się oczywiście wiązało z kolejnym podniesieniem kapitału przez nas i dosypaniem środków. Zamierzamy zmniejszyć o 40 procent wydatki związane z zatrudnieniem piłkarzy. Będziemy dążyć do zbilansowania wydatków z przychodami. „Dziura”, która powstała w budżecie zostanie zasypana przez akcjonariuszy, ale na pewno czeka nas odchudzenie kadry.

Tyle o finansach. Przejdźmy do drużyny, która ma rozpocząć przygotowania do nowego sezonu już 13 czerwca. Nadal nie wiadomo kto poprowadzi drużynę. Nazwisko nowego trenera powinniśmy poznać w najbliższych dniach i nie można wcale wykluczyć, że będzie to jeszcze w tym tygodniu. W nowym sztabie szkoleniowym pozostać ma natomiast Marcin Pogorzała, który odpowiadał ostatnio za wyniki drużyny. Przejdźmy do piłkarzy. Mateusz Kowalczyk ma za sobą debiut w reprezentacji Polski do lat 18. Ełkaesiak przebywał na boisku nieco ponad godzinę, ale mecz zakończył się porażką naszej drużyny 0:2 (0:0). Było to spotkanie towarzyskie. Natomiast, jak już wcześniej informowaliśmy, Maciej Wolski zmieni pracodawcę. Piłkarz przenosi się do ekstraklasowej Stali Mielec. Niewykluczone, że na tym nie koniec. Tomasz Salski przyznaje bowiem, że są zapytania od Pirulo, Adriana Klimczaka oraz Michała Trąbkę. Konkretów transferowych na razie brak.

Sternik ŁKS zabrał także głos w sprawie sporów klubu z z Antonio Dominguezem, Stipe Juriciem, Mikkelem Rygaardem i Ricardinho. Klub chce dojść z nimi do porozumienia, najtrudniej będzie z Rygaardem. ą