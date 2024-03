Volkswagen Passat Variant 1.5 eTSI 150 KM. Wrażenia z jazdy, dane techniczne, ceny i wyposażenie

Volkswagen Passat Variant 1.5 eTSI 150 KM. Wrażenia z jazdy

Nie jestem pewny, czy Passat z tym silnikiem będzie optymalnym wyborem dla rodziny, która często podróżuje i zabiera ze sobą dużo bagażu. Jadąc z pasażerem odczuwałem niekiedy niedostatek mocy, choć charakter auta raczej dopinguje do spokojnej, nieco ospałej jazdy. W takiej roli Passat Variant z silnikiem 1.5 eTSI sprawdza się dobrze. Czekam jednak na dłuższy test, bowiem zaciekawiło mnie działanie poprawionego systemu miękkiej hybrydy, który podczas jazdy podmiejskiej może okazać się niezwykle oszczędny. Kamil Rogala

Pominiemy opis wyglądu i wnętrza, bo na tym skupimy się już podczas pełnego polskiego testu. Skupimy się na tym, co udało się wywnioskować po pokonaniu kilkudziesięciu kilometrów bazową wersją benzynową, która może stanowić trzon sprzedaży w naszym kraju. Fakt, jest jeszcze wersja wysokoprężna – niemal klasyczna 2.0 TDI o mocy 150 KM – a wkrótce ofertę wzbogaci „flotowa” wersja o mocy 122 KM, ale podstawowa benzyna również powinna cieszyć się dużą popularnością. Silnik 1.5 eTSI oferuje 150 KM oraz 250 Nm momentu obrotowego. Na papierze to tyle samo, co w poprzednich wersjach tej jednostki oraz w innych modelach, które ją posiadają m.in. Volkswagen Golf, Skoda Octavia etc. Okazuje się jednak, że Volkswagen mocno ją udoskonalił co daje się odczuć już po kilku pokonanych kilometrach. O ile pod względem osiągów i ogólnej dynamiki za wiele powiedzieć nie mogę – to po prostu 150 KM w wielkim kombi – tak możliwości oszczędnej jazdy zauważalnie się poprawiły. Ale po kolei.

Moc 150 KM w połączeniu z 7-biegową przekładnią DSG w teorii powinny być wystarczające. Tak zaiste jest, ale jeśli ktoś liczy na dynamiczną jazdę, może się mocno zawieźć. Silnik sprawnie radzi sobie z dużym i ciężkim autem, ale nic ponad to. Przyspieszenie od 0 do 100 km/h zajmuje 9,2 sekundy, a prędkość maksymalna to 222 km/h. Nie jest źle, ale wyraźnie czuć, że oprogramowanie układu napędowego bardzo lubi spokojną, dostojną jazdę. Ruszanie z miejsca wydaje się nieco ospałe, a skrzynia biegów niechętnie redukuje bieg i stara się jak najbardziej korzystać z momentu obrotowego już z niskich partii obrotów.