Uszkodzone samochody od strzałów z wiatrówki? Auta stały obok przedszkola

Z nieoficjalnych źródeł wynika, że według relacji rodziców dzieci uczęszczających do przedszkola nr 200, do uszkodzenia aut miało dojść wskutek wystrzałów z wiatrówki. Pracownicy przedszkola potwierdzili, że do incydentu doszło, jednak niechętnie komentują całą sprawę.

Kom. Marcin Fiedukowicz z Komendy Miejskiej Policji w Łodzi potwierdził, że do komisariatu wpłynęło zawiadomienie odnośnie dwóch zniszczonych samochodów zaparkowanych przy ul. Zamkniętej. Jednak policjanci nie wiedzą, jakie jest źródło zniszczeń. Nikogo nie zatrzymano.