Upadły restauracje w Łodzi. Ale nowe lokale przy ul. Piotrkowskiej też już są! Kuchnie różnych części świata. ZDJĘCIA

Przy ul. Piotrkowskiej 82 (w lokalu po orientalnej restauracji „Mei Mei”, która funkcjonowała tam około roku) działalność rozpoczął nowy „Lavash”. To już trzecia restauracja niewielkiej sieci, którą stworzył w Łodzi Arshak Stepanyan. Pierwszy „Lavash” powstał w podwórzu kamienicy przy ul. Piotrkowskiej 69. Lokal, którego specjalizacją jest tradycyjna kuchnia ormiańska, nadal funkcjonuje. Drugi „Lavash”, kaukaski, przez pewien czas działał w hotelu przy ul. Limanowskiego, skąd jednak został przeniesiony do Manufaktury. Trzeci „Lavash” w mieście, a drugi przy ul. Piotrkowskiej, to wyraz sentymentu właściciela do tej ulicy, której klimat jest wyjątkowo bliski jego sercu.

- To typowa restauracja gruzińską. Szefem kuchni jest rodowity Gruzin o 23-letnim doświadczeniu. Jeszcze nie mówi po polsku, bo razem z czteroosobową ekipą dopiero przyjechał do Polski. W kuchni pracują jeszcze dwaj Ormianie. Na szczęście ich wspólnym językiem jest rosyjski, dzięki czemu i ja mogę się z nimi porozumieć – żartuje Arshak Stepanyan.