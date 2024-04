Uniejowski Festiwal Smaków 2024 już blisko. Znany jest motyw przewodni tegorocznych potraw ZDJĘCIA

Uniejowski Festiwal Smaków odbędzie się po raz 11. Kulinarna impreza odbędzie się w sobotę-niedzielę 20-21 kwietnia. Jak wyjawia Urząd Miasta w Uniejowie, bohaterami tegorocznego wydarzenia tym razem będą: zachwycająca intensywnym kolorem i delikatnym słodkim smakiem marchew oraz niezwykle uniwersalne, bardzo często dodawane do wielu dań na ciepło i zimno – jajko.

- Chociaż zarówno jedne jak i drugie znajdują się w każdej kuchni, nie zawsze mamy pomysł, jak je wykorzystać. A tak naprawdę można z nich przygotować niemal wszystkie rodzaje dań – od najprostszych, po bardzo wykwintne. Jaki pomysł na marchew i jajka będą mieli szefowie kuchni uniejowskich restauracji? Czy będą to omlety, kotleciki, muffiny, sałatki, pasty…? Czy wykorzystają do nich jaja kurze, kacze, przepiórcze, a może gęsie? A w jakiej postaci pojawi się marchew? Będzie ona ugotowana czy surowa? Co ciekawe, w tym roku, po raz pierwszy w historii Uniejowskiego Festiwalu Smaków, to restauracje zdecydują o tym, który z wymienionych składników zastosowany zostanie przez kucharzy w daniu głównym, a który w deserze… - uchylają rąbka tajemnicy organizatorzy.