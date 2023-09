Tytoniowy gigant JTI zbudował za 200 mln dolarów nową fabrykę w Łódzkiem. Wchodzi z nową marką [Materiał partnerski]

- To idealny moment na wejście na polski rynek z innowacyjną japońską technologią do podgrzewania tytoniu. JTI Polska jest drugą największą firmą tytoniową w kraju i jestem przekonany, że dzięki ekspansji w szybko rozwijającej się kategorii nowatorskich wyrobów tytoniowych nasza pozycja w Polsce będzie jeszcze silniejsza – mówi Edoardo Voletti , prezes zarządu JTI Polska.

Japoński gigant tytoniowy działa na całym świecie, w Polsce od 16 lat

Japan Tobacco International) to międzynarodowa firma tytoniowa działająca w ponad 130 krajach. Jest globalnym właścicielem marek (drugiej na świecie pod względem sprzedaży) oraz poza Stanami Zjednoczonymi. Inne globalne marki to m.in. Grupa JTI jest również ważnym graczem na rynku alternatywnych wyrobów tytoniowych. Siedzibą JTI jest Genewa (Szwajcaria). JTI zatrudnia na całym świecie ponad 46 tys. osób i przez dziewięć ostatnich lat była wyróżniana nagrodą Global Top Employer przyznawaną najlepszym międzynarodowym pracodawcom. JTI

należy do Grupy Japan Tobacco Inc., której siedziba znajduje się w Tokio.

Japoński koncern obecny jest w Polsce od 2007 roku i od tamtego czasu zainwestował w naszym kraju blisko 1,3 mld dolarów. Obecnie firma posiada 4 nowoczesne zakłady, w których produkuje niemal wszystkie kategorie wyrobów tytoniowych. W 2019 r. firma otworzyła również Globalne Centrum Usług Biznesowych w Warszawie. Łączne zatrudnienie grupy JTI w Polsce wynosi ponad 3,4 tys. osób.