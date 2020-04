Trwa przebudowa drogi rowerowej do Łagiewnik. W tym roku powstanie odcinek od Porzeczkowej do Sikorskiego

_-Dzięki przebudowie powstanie asfaltowy ciąg pieszo rowerowy, przebudowane zostaną przystanki, chodniki, oraz wjazdy do posesji. Dodatkowo powstaną zieleńce i nasadzone zostaną drzewa, których do tej pory nie było na pewnych odcinkach. Ponadto zagospodarowując na nowo przestrzeń, powstanie kilka miejsc parkingowych przy punktach usługowych-_wyjaśnia Agnieszka Kowalewska-Wójcik, dyrektor Zarządu Inwestycji Miejskich.

Już kilka lat temu przygotowując obecne standardy budowy dróg rowerowych, które wykonane są z asfaltu i zachowują wszelkie normy przepisów ruchu drogowego i bezpieczeństwa, uwzględniono w planach przebudowę już istniejącej infrastruktury wykonanej z tzw. kostki Bauma. Po budowie nowych odcinków dróg rowerowych, przyszła kolej na przebudowę drogi rowerowej wzdłuż ul. Łagiewnickiej. Jest to droga rowerowa, która skupia ruch jednośladów i na odcinku o dużym ruchu pojazdów, doprowadza rowerzystów do lasu Łagiewnickiego.

W tym roku przebudowany zostanie odcinek wzdłuż ul. Łagiewnickiej od Porzeczkowej do Sikorskiego. Wykonawca już rozpoczął prace na pierwszym odcinku od Porzeczkowej do rzeki Sokołówki. Wykonywane są rozbiórki nawierzchni. Następnie przebudowane zostaną kolizje z infrastrukturą podziemną i wykonana zostanie nowa droga rowerowa.

Tegoroczna przebudowa to część większego planu dróg rowerowych na tym terenie. W kolejnych latach przebudowany zostanie dalszych odcinek drogi rowerowej na ul. Łagiewnickiej od Sikorskiego do Kreciej i w ciągu ul. Sikorskiego w kierunku Radogoszcza.