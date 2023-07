Trwa Ogólnopolski Zlot Motocyklowy w Konopnicy. Zobaczcie zdjęcia

Ogólnopolski Zlot Motocyklowy w Konopnicy to wydarzenie, które każdego roku przyciąga fanów dwóch kółek. W tym roku zlot organizowany przez Klub Motocyklowy Husaria rozpoczął się w piątek 21 lipca.

Widzimy się dzisiaj po raz 21 na zlocie w Konopnicy. Jest dopiero godzina 18, a mamy już około 600 uczestników, mniej więcej 250 - 300 motocykli. Są też motocyklisty, także nasz zlot jest otwarty dla wszystkich, dla pań, dla panów. Mamy gości zarówno z Polski, jak i z zagranicy i myślę, że wszyscy będą się dzisiaj świetnie bawić - mówiła w piątek Malwina Owczarek.

Zlot w Konopnicy to duża impreza, która potrwa aż do niedzieli i jest to wydarzenie atrakcyjne nie tylko dla samym motocyklistów. Na zlocie można zobaczyć niesamowite maszyny, ale nie brakuje też innych atrakcji. W piątek na scenie odbywały się koncerty lokalnych wykonawców. Na sobotę zaplanowano między innymi paradę motocyklową z Konopnicy do Wielunia (start o godz. 11).