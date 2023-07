Festiwal Lawendy w Uniejowie 2023. Trwa najpiękniej pachnąca impreza w regionie ZDJĘCIA

To chyba najbardziej pachnąca impreza w regionie? - Zdecydowanie. Zapach lawendy unosi się dookoła nie tylko w okolicy naszego hotelu, ale w całym mieście – z uśmiechem przytakuje Martyna Malinowska z działu sprzedaży i marketingu Medical Spa Hotel **** Lawendowe Termy, organizatora festiwalu. - Ale nie tylko ten jej kojący zapach jest ważny. Lawenda ma bowiem uniwersalny charakter i wiele zastosowań. To fantastyczny składnik kosmetyków, antyseptyczny, który radzi sobie z problemami skóry. Z drugiej strony nadający się do stosowania w kuchni, bo to świetny dodatek aromatyzujący potrawy. Nie mówiąc o tym, że znakomicie sprawdza się też jako odstraszacz na komary.

Uniejowski Festiwal Lawendy odbywa się na początku lipca, podczas największego rozkwitu lawendy w samym sercu lawendowego pola. - Lawenda stała się bardzo popularnym kwiatem, ziołem, rośliną. Ale nie zawsze tak było. Nasz festiwal odbywa się po raz dziesiąty i na początku miał na celu jej popularyzację. Po ilości stoisk i, wystawców, możemy powiedzieć, że to się udało – zapewnia Martyna Malinowska wyliczając, że w tym roku na festiwalu pojawiło się ponad 30 rzemieślników. - Bardzo cieszy nas, że jest wiele osób, które lubią do nas wracać, bo cenią sobie atmosferę imprezy. Każda kolejna jest dla nas lekcją na następne edycje. Chcemy, by festiwal się dalej rozrastał.