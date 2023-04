Trener z Wielunia poprowadzi w Łodzi Podbeskidzie Bielsko-Biała

To szkoleniowiec, którego kibicom „kopanej” specjalnie przedstawiać nie trzeba. W polskiej ekstraklasie zaliczył 130 meczów, a bronił barw Zagłębia Lubin oraz Arki Gdynia. Mało tego, był znaczącą postacią Hannover 96. Wystąpił 147 meczach Bundesligi. Ma też na koncie jedno spotkanie w seniorskiej reprezentacji naszego kraju. Dariusz Żuraw jest wychowankiem klubu z Ostrówka koło Wielunia, który dziś nie ma seniorskiej drużyny. Przejdźmy do pracy szkoleniowej. W Podbeskidziu, czy jak kto woli „Góralach” jest od początku września minionego roku, kiedy to zastąpił Dariusza Kołodzieja. Wcześniej pracował natomiast w Zagłębiu Lubin, do którego przyszedł z Lecha Poznań. W „Kolejorzu”, gdzie zastąpił byłego selekcjonera reprezentacji Polski Adama Nawałkę przeżywał wielkie dni. Pod jego wodzą drużyna awansowała do fazy grupowej Ligi Europy, będąc pierwszym polskim zespołem, który tego dokonał.

Przejdźmy do piątkowego (21 kwietnia) starcia na alei Unii 2. Początek meczu, który transmitować ma Polsat Sport, zaplanowano na 20.30. Jesienne spotkanie obu ekip zakończyło się remisem 1:1 (0:1). Tym razem trudno wskazać faworyta, choć nieco więcej szans na triumf wydają się mieć gospodarze, mimo że trener Kazimierz Moskal nie będzie mógł skorzystać z Litwina Artemijusa Tutyśkinasa, który pauzuje za żółte kartki. Na boisko wyjdzie natomiast Michał Trąbka, który uznany został przez fanów Rycerzy Wiosny za najlepszego piłkarza w meczu z Termaliką Nieciecza. - U nas natomiast nikt nie jest kontuzjowany, ani nie pauzuje za kartki - mówi Dariusz Żuraw.

Niekwestionowanym liderem „Górali” jest Kamil Biliński, który strzelił już 15 goli w I lidze. To już 35-letni piłkarz mający w dorobku mistrzostwo Litwy i dwa puchary krajowe z Żaligirisem Wilno. Z kolei z FC Riga świętował dwa mistrzostw Łotwy i zwycięstwo w pucharze tego nadbałtyckiego kraju. Występował także w rumuńskim Dinamie Bukareszt, a w polskiej ekstraklasie bronił barw Śląska Wrocław. 12 bramek ma na koncie Hiszpan Joan Roman, grający w rezerwach FCBarcelona i Manchesteru City.