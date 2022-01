Tragedia w Unewlu. Pogrzeb matki i jej synów na cmentarzu w Smardzewicach

W piątek, 7 stycznia, w Sanktuarium św. Anny w Smardzewicach odbył się pogrzeb matki i jej trzech synów, którzy zginęli w pożarze domu w Unewlu. Widok czterech trumien: jednej jasnobrązowej i trzech mniejszych białych, niesionych na ramionach przez smardzewicki cmentarz poruszał...

Msza żałobna rozpoczęła się o godz. 13 w Sanktuarium św. Anny w Smardzewicach i zgromadziła rodzinę, przyjaciół, znajomych, mieszkańców oddalonego o kilkanaście kilometrów Unewla oraz mieszkańców całej smardzewickiej parafii głęboko wstrząśniętych tragedią, która wydarzyła się w ostatnich dniach 2021 roku. Ksiądz głoszący homilię przyznał, że po raz pierwszy stoi w obliczu takiej tragedii i patrząc na cztery trumny ustawione przed ołtarzem nie wie, co powiedzieć.

- To nie miało prawa się wydarzyć, to przekracza nasze myślenie, ale ja dziś proszę was, rodzinę, przyjaciół, parafian, o jedno i tą prośbę przekazujcie wszystkim. Proszę, nikogo nie potępiajcie, nad nikim nie wydawajcie osądów, w takich chwilach jak ta, nie mamy prawa sądzić, nie mamy prawa nikogo potępiać. Tylko Bóg zna serce i wnętrze człowieka i tylko Bóg może sprawiedliwie osądzić - mówił w homilii ksiądz sprawujący mszę żałobną.