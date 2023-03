TOP15. Czy wiesz jakie modele aut używanych najczęściej sprowadzaliśmy w lutym? Paweł Piątek

W lutym 2023 roku zarejestrowano w Polsce zaledwie 57 618 sprowadzonych z zagranicy używanych samochodów osobowych i dostawczych o dmc do 3,5 tony, co oznacza spadek na przestrzeni roku o 10,3%. To czwarty miesiąc z rzędu z wynikami poniżej 60 tysięcy sztuk i najsłabszy wynik lutowy od dekady.