To może być tłusty rok dla ŁKS - awans do elity i wielka kasa

odajmy, że w 2023 roku klub z alei Unii 2 będzie świętował 115 rocznicę powstania. Pierwsza drużyna jest bardzo, ale to bardzo blisko awansu do PKOEkstraklasy. Drugi zespół to solidny trzecioligowiec, natomiast trzecia drużyna lideruje w grupie pierwszej Keeza Klasy Okręgowej i jest blisko promocji do IV ligi.

Do sukcesów sportowych dołączyć mogą również te finansowo-orgniazacyjne. Otóż w klubie pojawić ma się zagraniczny inwestor i niewykluczone, ze będzie to amerykański biznesmen polskiego pochodzenia 58-letni Robert Platek, który jest właścicielem Spezii Calcio (Serie A), a także portugalskiego klubu Casa Pia. Zawodnikami tego pierwszego klubu są Bartłomiej Drągowski, Jakub Kiwior oraz Arkadiusz Reca. Do końca tego roku klub z alei Unii 2 ma oficjalnie poinformować, czy rzeczywiście o Roberta Platka chodzi. Na razie ograniczył się do komunikatu w którym czytamy między innymi: „Szczegółowe informacje na temat zagranicznego inwestora zostaną podane do publicznej wiadomości z chwilą zakończenia trwającej właśnie dogłębnej analizy, której celem jest wnikliwa ocena aktualnej sytuacji spółki. Proces ten przebiega pomyślnie, znajduje się w wysokim stopniu zaawansowania i szacujemy, że zakończy się pod koniec lutego 2023 roku, co jest o tyle ważne, że zaangażowanie inwestora ma zwiększać się wraz z kolejnymi etapami rozwoju klubu, a chociaż jego skala i tempo zostaną ściślej określone właśnie po zakończeniu wspomnianej analizy, już dziś możemy zdradzić, że inwestor zamierza zaangażować się w ŁKS kapitałowo i w przyszłości zostać współwłaścicielem klubu. – To duży krok dla całego klubu, może nawet dla całej ligi. Mamy nadzieję, że to również jeden z wielu kroków, które wykonamy wszyscy wspólnie w najbliższych miesiącach. Rozmowy dotyczące rozszerzenia grona akcjonariuszy trwały wiele miesięcy i jesteśmy szczęśliwi, że moment ich finalizacji jest bliski – wyjaśnia Jarosław Olszowy, prezes zarządu ŁKS Łódź S.A.

Wraz z pojawieniem się nowego sponsora ŁKS otrzymał zastrzyk gotówki, a sam inwestor poszerzy w przyszłości grono akcjonariuszy, do którego nadal należą Tomasz Salski (większościowy akcjonariusz klubu), Jerzy Pietrucha, Przemysław Andrzejak oraz Dariusz Łyżwa”.

Ponadto czytamy w komunikacie, że klub został zobowiązany do dyskrecji do czasu zakończenia procesów negocjacyjnych.