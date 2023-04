To dla nas tragedia. Ogromny smutek w Zoo Borysew po pożarze papugarni i małpiarni. W płomieniach zginęło 7 małp i 40 papug ZDJĘCIA

Płomienie – jak podaje Zoo Borysew - pojawiły się około 4 nad ranem. Ogień strawił budynki papugarni i małpiarni znajdujące się na tzw. Świecie Wodnym. - To dla nas tragedia – mówią opiekunowie zwierząt z trudem powstrzymując łzy. - Straciliśmy w tym pożarze naszych podopiecznych.

Pożar gasiło 5 zastępów straży pożarnej. Spłonął budynek dla zwierząt przy moście prowadzącym na wyspę. - Współpracujemy ze służbami, by wyjaśnić przyczyny tej tragedii. Budynki to tylko infrastruktura, zawsze możemy odbudować, ale zwierzęta… były z nami od lat. To budowane konsekwentnie bliskie więzi między nami – mówi Andrzej Pabich właściciel Zoo Borysew.