TEMAT TYGODNIA | Wysportowane ciało, spokój ducha i uroda, która zachwyci każdego! | Zadbaj o siebie Lato 2023

SALON URODY PHENOMENTAL

Zapraszamy do Salonu Urody Phenomental przy ul. Wroniej 100 w Piotrkowie Trybunalskim. Oferujemy usługi fryzjerskie, kosmetyczne i barberskie. Z nami zadbasz o włosy, skórę i paznokcie. Zachęcamy do zapisów pod numerem 784 900 144 bądź przez booksy poprzez link

BRZOZOWSKI PRACOWNIA FRYZUR

Jeśli chcesz poczuć się wyjątkowo, że cała uwaga jest skupiona tylko na Tobie podczas wizyty, jednocześnie z efektem wow na koniec to już teraz ZAREZERWUJ WIZYTĘ .

Hej z tej strony Przemek Brzozowski fryzjerstwem zajmuje się już ok. 14 lat. Wieloletnia współpraca z najlepszymi fryzjerami w kraju jak i zagranica. Tworzenie naturalnych, kobiecych i dopasowanych do całego wizerunku fryzur oraz chęć dzielenia się zdobytą wiedzą z innymi fryzjerami podczas prowadzonych szkoleń spowodowała ze 3 lata temu powstała BRZOZOWSKI PRACOWNIA FRYZUR która mieści się przy ulicy Zelwerowicza 3 w Łodzi.

DRAGONFLY BODY CENTER

Przede wszystkim stawiamy na rozwój, dlatego na naszych grupach ćwiczy maksymalnie 5 osób. Gwarantujemy, że nasze wykwalifikowane instruktorki poświęcą Wam 100% swojej uwagi i dostosują poziom do Waszych możliwości.

Dragonfly Body Center to kameralne i bardzo przyjazne studio dla kobiet i dziewczynek. Oferujemy zajęcia z jogi, pilatesu oraz stretchingu a także zajęcia z akrobatyki powietrznej takie jak koła cyrkowe i szarfy.

ZAKŁAD OPTYCZNY OPTIC

Odwiedź nasz Salon OPTIC w Łasku ul. Jana Pawła II 7 i wybierz odpowiednie okulary przeciwsłoneczne lub oprawkę, a my zrobimy dla Ciebie korekcyjne okulary przeciwsłoneczne – dowolny kolor i stopień przyciemnienia. Zapraszamy.

„Zadbaj o siebie” – brzmi kusząco? My proponujemy - zadbajcie o swoje oczy.

NOVODERM

Novoderm to klinika medycyny estetycznej w Łodzi. Przeszczep włosów w Novoderm to połączenie nowoczesnych technologii w służbie transplantacji włosów. Przeprowadzanie zabiegów z zakresu urologii estetycznej wymaga rozległej wiedzy z tego powodu, planując poddanie się tego typu procedurze medycznej, warto wybrać klinikę medycyny estetycznej z namysłem. Więcej – odwiedź naszą stronę internetową Novoderm .

KOSMETOLOGIA PROFESJONALNA ANNA RATAJCZYK

Kosmetologia profesjonalna Anna Ratajczyk w Bełchatowie przy ul. Wojska Polskiego 23a zajmuje się pełnym zakresem kosmetologii i medycyny estetycznej. Wiedzę i umiejętności Pani Anny potwierdzają liczne certyfikaty. Zabieg dla każdego – dopasujemy go do Ciebie. Jeżeli chcesz poprawić jakość swojej skóry i borykasz się np. z trądzikiem, zmarszczkami, naczynkami, suchością, łojotokiem czy bliznami skontaktuj się ze mną pod numerem 609 026 555. Sprawdź również naszą stronę. Szczegóły w linku

SALON KOSMETYCZNY OLALA

Usługi dopasujemy do Twoich potrzeb, skontaktuj się z nami pod numerem 730 000 441 lub zarezerwuj wizytę wygodnie przez Booksy

MANUAL-MEDIC GABINET REHABILITACJI

Z usług mogą korzystać zarówno pacjenci z przewlekłymi jak i ostrymi schorzeniami. W gabinecie świadczone są m.in. metoda MDT (Mechaniczne Diagnozowanie i Terapia- potocznie nazywana metodą McKenziego) masaże (masaż leczniczy, masaż tkanek głębokich, i inne), terapia manualna i wybrane zabiegi fizykalne. Zapraszamy do odwiedzania naszej strony Manual-Medic.pl

Manual-Medic to indywidualna praktyka fizjoterapeutyczna oferująca usługi rehabilitacji pacjentom cierpiącym na:

EMS FITFACTORY

Podczas jednej sesji treningowej aktywowanych jest 90% aparatu mięśniowego całego ciała, zaangażowanych jest jednocześnie ponad 450 mięśni i spalanych około 600 kcal. To dzięki temu 30-minutowa sesja treningu EMS odpowiada 3-4 godzinom spędzonym na siłowni. ZAPISZ SIĘ NA TRENING PRÓBNY! DLACZEGO WARTO WYBRAĆ EMS FITFACTORY ŁÓDŹ?

Trening w FitFactory to 30 minut treningu personalnego wykorzystującego elektrostymulacje mięśni, czyli EMS. W trakcie całego treningu stymulowanych jest jednocześnie dziewięć głównych grup partii mięśniowych.

EMS FITFACTORY ŁÓDŹ TO MAKSYMALNE REZULTATY W MINIMALNYM CZASIE! ŁÓDŹ TO MAKSYMALNE REZULTATY W MINIMALNYM CZASIE!

LILLA SPA

Dbajmy o Siebie Kochani! o swoje wnętrze, rozwój, potrzeby, ale także zewnętrze. Nasza uroda jest tak samo ważna jak nasze zdrowie. W zdrowym ciele zdrowy duch, a uroda tylko barw Nam doda!

Jeśli mamy obniżony nastrój, mniej się uśmiechamy, stronimy od przyjaciół i rodziny, nie uprawiamy sportu, uciekając zaraz po pracy na kanapę przed telewizorem to nasz poziom endorfin jest bardzo malutki, a stres zaczyna galopować w naszym ciele.

Wydawać by się mogło, że odpoczynek na kanapie to ważna czynność, ale najlepiej odpoczywać aktywnie z zadbaną cerą, pięknymi paznokciami, jędrną skóra po zabiegu kosmetycznym, a kiedy chcemy się zrelaksować na imprezie to z pięknym makijażem.

Lilla SPA to miejsce, które odpowiada na potrzeby Klientów, którzy chcą poprawić nie tylko swój wygląd, ale także zadbać o kondycję ciała i duszy.

Gabinet, którego właścicielką jest silna i niezależna kosmetolog i wizażystka – Małgorzata Łopata stale poszerza zakres oferowanych usług. Pani Małgorzata skupia się nie tylko na wsparciu klientów w poprawie estetyki twarzy i ciała, ale także na zabiegach leczniczych związanych z usuwaniem zmian skórnych czy też zabiegach ortopedycznych, nie zapominając o innowacyjnych zabiegach takich jak laser.

Gabinet Lilla SPA oferuje także ukończenie dwupoziomowego kursu wizażu i charakteryzacji. Wszystkie zabiegi kosmetyczne i lecznicze dobierane są do indywidualnych potrzeb i wymagań Klientów. Dzięki wizycie w Lilla SPA poczujesz zdrowego ducha w ciele a uroda nie tylko Tobie blasku doda promieniując na wszystkich wokół!

Lilla SPA Małgorzata Łopata

Telefon: +48 509 854 344

ul Zgierska 69, Łódź

Budynek ABC Factory, I piętro