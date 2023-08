Pomyśl o przyszłości dziecka i zaszczep je przeciwko wirusowi HPV. To da mu szansę uchronienia się od wielu nowotworów

Szczepienia HPV dla nastolatków. Warto o nich pomyśleć

Wirus HPV. Jak się przenosi i czym grozi zakażenie?

Wirus HPV jest najczęstszym wirusem przenoszonym przez kontakty seksualne, a zakażenia bardzo trudno uniknąć. Przenosi się bowiem już przez sam kontakt narządów płciowych typu skóra do skóry, do zakażenia nie jest potrzebny nawet pełen stosunek seksualny. Wiele osób nie zauważa nawet zakażenia i nieświadomie przekazuje wirusa dalej. Dlatego wirus ten jest powszechny. Zakłada się, że ponad 90 proc. osób w ciągu życia z wirusem HPV się zetknie. A około 50-75 proc. aktywnych seksualnie kobiet zakazi się odmianą wysokiego ryzyka. Na HPV nie ma lekarstwa. Organizm może go zwalczyć samoistnie, ale nie zawsze tak się dzieje.