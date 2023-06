Tapir malajski w łódzkim zoo. Nowy mieszkaniec Orientarium przyjechał z ogrodu w Antwerpii

Jedyne zoo z dwoma gatunkami tapira

Tomasz Jóźwik, członek zarządu łódzkiego zoo. Biały pas przypomina właśnie czaprak, czyli materiał, który kładzie się pod końskie siodło. Niektórzy dopatrują się także podobieństwa do pandy.

- Tapir malajski jest charakterystyczny dla całej rodziny tapirowatych, ponieważ w przeciwieństwie do swoich południowoamerykańskich krewnych jest kontrastowo umaszczony. Czarno-białe futro to jego cecha wyróżniająca - mówi

Warto było, ponieważ jest teraz drugim w Polsce - po płockim, gdzie mieszka para tapirów. A także jedynym w Polsce, w którym można oglądać dwa gatunki tych ssaków, drugi to południowo-amerykańscy kuzyni, tapiry anta.

Tapir Willy będzie miał wydrowatą rodzinkę

Willy pozostanie sam, nieprędko uda się znaleźć mu partnerkę. Kandydatka nawet się jeszcze nie urodziła, ale nowy lokator za sąsiadów ma rodzinę wyderek orientalnych. Na razie zwierzęta poznają się przez kraty. Na początku znajomości Willy był nieco przestraszony, jednak powoli przyzwyczaja się do hałaśliwej gromadki. Na początek bał się nawet obok nich przechodzić, bo wyderki były wobec niego nachalne.

Willy coraz częściej wychodzi na wybieg, a na zachętę znajduje na nim ulubione przysmaki - brokuły, cykorię. Lubi także lucernę, siano, zielonkę. Ogromną przyjemność sprawia mu czochranie, co wykorzystują opiekunowie do treningu medycznego.

- Gdy szczotką drapiemy Willego w pachwinie i pod brodą, to wpada w trans, odpływa, przewraca się i wtedy bezpiecznie można go obejrzeć, dotknąć - mówi Michał Sokołowski, opiekun tapira.

Tapir z największą trąbką

Tapir malajski to czwarty pod względem wielkości ssak Azji, a największy w rodzinie tapirowatych, ma najdłuższą trąbkę. Niestety, w naturze, gdzie zamieszkuje tropikalne lasy deszczowe w okolicach jezior i bagien Azji Południowo-Wschodniej, grozi mu wyginięcie. Mimo że gatunek objęto ochroną, to światową populację szacuje się na mniej niż 2500 osobników. Trafił więc do czerwonej księgo zagrożonych gatunków. Największe zagrożenie stanowi działalność człowieka, wycinanie lasów, w których tapiry żyją, ekspansja rolnictwa, a także kłusownictwo.