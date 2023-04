Tak 100 lat temu wyglądały polskie szpitale i leczenie w nich. Zobacz archiwalne fotografie

Historia najstarszego polskiego szpitala

W Polsce już w XIII wieku w największych miastach zaczęły powstawać szpitale, które były zakładane najczęściej przez zakony. W XIV wieku powstawały tak zwane parafie szpitalne z własnym kościołem i odrębnym uposażeniem. Taki właśnie szpital został ufundowany w Bieczu w 1395 przez królową Jadwigę. W mieście liczącym ponad 3000 mieszkańców taka instytucja okazała się niezbędna. W dokumencie z 25 lipca 1395 roku z Krakowa napisano, że królowa Jadwiga zgadza się na budowę szpitala, uwalnia od podatków dwa łany pod miastem i folwark w Libuszy z trzema stawami rybnymi stanowiące uposażenie, a nadto ofiaruje pod szpital plac koło murów, gdzie niegdyś stał zamek, zniszczony w czasie pożaru w 1388 roku. Szpital Szpital Świętego Ducha w Bieczu działał już w 1399 roku. Następni królowie zwiększają uposażenie szpitala. Uposażenie to było jednym z najbogatszych w kraju.

W 1837 roku kościół świętego Ducha został rozebrany. Natomiast w XIX wieku szpital został odremontowany i służył do 1950 roku. Następnie został przekazany szkole średniej na internat dla chłopców. Po wybudowaniu nowego gmachu liceum budynek opuszczono i zaczął popadać w ruinę. W latach 80. XX wieku próbowano go remontować, jednak remont został przerwany ze względu na zmiany polityczne w Polsce. Dewastacja w latach 1991-1997 doprowadziła do tego, że zachowane zostały tylko mury i dach.