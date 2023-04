Syrop z mniszka lekarskiego. Na co warto go stosować i jak go zrobić

Mniszek lekarski i jego przetwory, jak wykazały liczne badania farmakologiczne i kliniczne, ma działanie wielokierunkowe. Działa pobudzająco na wytwarzanie żółci przez wątrobę i ułatwienie jej przepływu do dwunastnicy przez drogi żółciowe. Ma też korzystny wpływ na czynność wydzielniczą trzustki oraz normalizację całego procesu trawienia. Działa moczopędnie, ma właściwości odtruwające i oczyszczające ze szkodliwych związków, jakie uwalniane są podczas przemiany materii. Działa rozkurczowo na mięśnie gładkie, co usprawnia przepływ żółci i moczu. Działa także przeciwcukrzycowo i pobudzająco na wydzielanie soku żołądkowego. Wykazuje działanie regenerujące na skórę, przyspiesza gojenie się ran i bliznowacenie.

Mniszek lekarski rośnie prawie wszędzie a według poglądów licznych botaników mniszek pospolity pochodzi z Grecji, skąd rozprzestrzenił się na terenach Europy i Azji Mniejszej. W dawnych czasach, szczególnie na wsi, do leczenia schorzeń używano wiele różnych ziół, między innymi także mniszek lekarski. Kwitnienie trwa od kwietnia do sierpnia, z różną intensywnością w zależności od warunków klimatycznych.

Do sporządzenia pysznego syropu używa się kwiatów mniszka lekarskiego. Zastosowanie tego syropu może być różne: można go rozsmarować na kromce chleba z masłem, jak miód albo używać do słodzenia napojów. Syrop z kwiatów mniszka jest bardzo korzystny dla zdrowia. Wspomaga leczenie przewlekłych nieżytów jamy ustnej, gardła i oskrzeli. Aby przygotować syrop z mniszka lekarskiego, potrzebne są świeże kwiaty tej rośliny. Nie jest bez znaczenia czas pozyskiwania kwiatów. Syrop najczęściej przygotowuje się w okolicach maja, kiedy kwiatów jest pod dostatkiem i są już na tyle dojrzałe, aby nie były gorzkie. A jak sporządzić syrop z mniszka lekarskiego? Zobaczcie w galerii.