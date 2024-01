Świetlica sołecka na plus. Nowy konkurs marszałka ogłoszony dla Łódzkiego. Jest czas zgłoszeń. Jakie szczegóły?

Jak uzasadnia Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego, świetlice wiejskie stanowią istotną przestrzeń do działań edukacyjnych i społecznych. - Są to miejsce rekreacji, rozwijania zainteresowań i integracji lokalnych społeczności. Niestety, na terenie województwa łódzkiego wciąż są sołectwa, gdzie takich miejsc nie ma. Z myślą o takich właśnie miejscowościach Zarząd Województwa Łódzkiego ogłosił konkurs „Świetlica sołecka na plus”.

- To pierwszy taki konkurs w województwie łódzkim. Pomysł na dofinansowanie takich inwestycji pojawił się na moich spotkaniach z mieszkańcami województwa. Ludzie mówili mi: potrzebujemy takiego miejsca, bo nie mamy, gdzie się spotykać. Pomóżcie nam - mówi łódzki marszałek Grzegorz Schreiber.



W konkursie ,,Świetlica sołecka na plus” zdobyć można dotację w wysokości do 200 tys. zł złotych, którą można przeznaczyć na: budowę lub zakup i montaż nowych świetlic sołeckich (między innymi kontenerowych lub drewnianych). Pomoc skierowana jest do sołectw, na terenie których brak jest miejsc pełniących funkcję świetlicy wiejskiej. Zgłoszenia do naboru wniosków mogą składać sołtysi sołectw położonych na obszarach wiejskich województwa łódzkiego.