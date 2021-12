Sukcesja znów wypełniła się klientami. Co czeka centrum w najbliższym czasie? Jaka jest przyszłość Sukcesji?

- Mamy wstępne oferty dotyczące organizacji targów, giełd i konferencji oraz kręcenia spektaklu - mówi Agnieszka Markowicz, dyrektor do spraw administrowania nieruchomością. - To właściciele firm zgłosili się do pani syndyk z takimi propozycjami, a ona wystąpiła do rady wierzycieli o zgodę na taką działalność. Nie oznacza to, że Sukcesja nie trafi już na przetarg, jej sprzedaż jest cały czas aktualna, a wydarzenia będą organizowane do momentu osiągnięcia tego celu.