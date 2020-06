Startuje VIII edycja Budżetu Obywatelskiego w Łodzi. Gdzie można zgłosić pomysł do projektu?

-Trzy miesiące temu, kiedy wchodziliśmy w okres pandemii, nie wiedzieliśmy jak to wszystko się potoczy. W tej chwili powoli zaczynamy wracać do normalności i zaczynamy wracać do spraw, na które także czekają mieszkańcy. Dlatego ogłaszamy kolejny budżet obywatelski - mówi Hanna Zdanowska, prezydent Łodzi

W związku z sytuacją epidemii w kraju, cały harmonogram Budżetu Obywatelskiego musiał się przesunąć. Etap składania wniosków rozpocznie się 22 czerwca i potrwa do 6 lipca włącznie. Zmniejszy się także pula środków. Będą to 24 mln zł, podzielone na pulę ponadosiedlową (4,6 mln zł) i pulę osiedlową (19,4 mln zł).

-Dla mnie szalenie istotne jest jedno – że idziemy dalej i że kolejna edycja Budżetu przed nami. Zapraszam wszystkich łodzian do składania wniosków, a wiem, że są szalenie kreatywni i także w tym roku, pomysłów łodzianom, jak zwykle nie zabraknie – dodaje Hanna Zdanowska.